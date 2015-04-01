Нужна программа, которая сможет формировать файл для яндекс директ и гугл адвердз. Нужны функции как на этом сервисе https://keysa.ru/?r=1708 . В упрощенном варианте загружаю ключевые слова из эксель. Далее они появляются в окошке для ...
Готовая работа (веб-приложение, программа) для туристической фирмы
Нужна готовая работа (веб-приложение, сайт со движком или программу), которая предназначена для автоматизации деятельности туристической фирмы
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