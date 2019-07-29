Нужен скетч - отправка get-запроса с помощью arduino+gsm m590e. в скетче должны быть настройки для подключения к интернету от киевстара(украина). Ну и сооответственно реализация самой отправки get-запроса
Граббер лога сообщений чата телеграм
Дано:
открытый чат (группа или супергруппа), где пользователь является просто участником
администраторских прав нет, соответственно смысла делать бота нет
Windows 8, Chrome,Firefox
После ввода в программу адреса открытой группы необходимо получить таблицу с:
-username в телеграме
-само сообщение (интересует только текст, медиа не нужно)
-дата сообщения дд.мм.гггг
возможна отдельная таблица с сообщениями на каждого участника (обсуждается)
Нужны все сообщения всех пользователей, за всю историю чата.
Реализация на:
Zennoposter
PHP (MadelineProto https://docs.madelineproto.xyz/)
Python
или ваши предложения
Бюджет 2000-3000 р., в зависимости от удобства использования и скорости.
Заявки фрилансеров
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