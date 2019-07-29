Граббер лога сообщений чата телеграм

Дано:

открытый чат (группа или супергруппа), где пользователь является просто участником

администраторских прав нет, соответственно смысла делать бота нет

Windows 8, Chrome,Firefox

После ввода в программу адреса открытой группы необходимо получить таблицу с:

-username в телеграме

-само сообщение (интересует только текст, медиа не нужно)

-дата сообщения дд.мм.гггг

возможна отдельная таблица с сообщениями на каждого участника (обсуждается)

Нужны все сообщения всех пользователей, за всю историю чата.

Реализация на:

Zennoposter

PHP (MadelineProto https://docs.madelineproto.xyz/)

Python

или ваши предложения

Бюджет 2000-3000 р., в зависимости от удобства использования и скорости.