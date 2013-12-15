Все привет! Нужна программа, в которую будут добавляться рисунки и на этих рисунках можно будет делать простые пометки маркером + написать какой-то текст. После чего рисунок будет заливаться на хостинг по фтп ...
Игра Пятнашки: поиск решения
Реализация нахождения в игре http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8 наименьшего количество перестановок.
На прямоугольном игровом поле величины 2 x 3 (2 ряда, 3 столбца) размещены числа 1, 2, 3, 4, 5, каждое число в одном поле, оставшееся последнее шестое поле пустое. В каждом ходу можем переместить одно число горизонтально или вертикально на соседнее пустое поле. Задание найти МИНИМАЛЬНОЕ количество шагов, чтобы в первом ряду были числа, слева направо, 1, 2,3, а во втором слева направо, 4, 5 а последнее шестое поле было пустое.
Необходима программа, которая из обычного консольного входа, прочитает начальное размещение чисел на игральном поле, а потом выпишет минимальное количество шагов, для конкретного примеры, чтобы добиться размещения 1, 2, 3, 4, 5. Вход чисел задан, как перестановка чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Где первые три числа, это первый ряд, вторые три числа, другой ряд. Число 0 обозначает пустое поле. Все шесть числе находятся на одном ряду и никак не отделены между собой. Если при некоторой перестановкой нельзя добиться необходимо результата, программа выпишет слово NELZE.
Пример входа: 204531
Объяснение: в первом ряду игрового поля 2, посередине пустое поле и справа 4. Во втором ряду числа слева направо 5, 3, 1.
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