Интеграция диаграммы с базой данных в Draw.io

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Открыт1 заявка187 просмотров

Цель: Реализовать функционал, при котором клик на диаграмме автоматически загружает данные из базы данных и отображает их в интерфейсе Draw.io.
Основные функции к реализации:
1. Загрузка данных при клике на диаграмму в дереве (см. рисунок);
2. Сохранение данных при клике на кнопку сохранить.
- Использование Draw.io API или плагина для встраивания логики.
- Поддержка форматов: .drawio, .xml, .json.
Язык программирования Python Django.

DjangoPythonИнтеграция API
день назад
Андрей
день в сервисе
Был
3 часа назад
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Олександр
 
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4 года в сервисе
Был
3 часа назад
день назад