Цель: Реализовать функционал, при котором клик на диаграмме автоматически загружает данные из базы данных и отображает их в интерфейсе Draw.io.

Основные функции к реализации:

1. Загрузка данных при клике на диаграмму в дереве (см. рисунок);

2. Сохранение данных при клике на кнопку сохранить.

- Использование Draw.io API или плагина для встраивания логики.

- Поддержка форматов: .drawio , .xml , .json .

Язык программирования Python Django.