Надо написать программу на C++, которая реализует интерполяционный многочлен Ньютона. Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi. Срок - до 20.01.2021 если раньше то ещё лучше. Все это должно происходить в консоли, графический интерфейс не нужен. Просьба написать цену в отклике.