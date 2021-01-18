Интерполяционный многочлен Ньютона C++ MPI

День добрый, требуется человек для создания скрипта, писать нужно на С++, плюсом будут знания по [b]Direct3D9. Нужен человек не на разовый заказ, а кому интересно долгосрочное сотрудничество.[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать программу на C++, которая реализует интерполяционный многочлен Ньютона (прямая или обратная интерполяция). Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi, достаточно распараллелить один цикл. Срок - до 23.01.2021. Все это должно происходить в консоли, графический интерфейс не нужен. Вашу адекватную цену и срок пишите в отклике.
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