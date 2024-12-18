Ищем опытного специалиста работающего со смарт-контрактами, блокчейном и отличным знанием Solidity.

Задача создать токен и развернуть его в сети trc-20 или erc-20.

При переводе на такие кошельки как Trust-wallet, токен должен автоматически отображаться на балансе.

Смарт контракт должен иметь некоторые специфические особенности, поэтому вы как исполнитель должны быть готовы вносить изменения в код по нашему запросу с понимание того, как это будет работать.

Новичков и тех кто не до конца разбирается в теме просьба не беспокоить, но если вы действительно знаете всю изнанку блокчейна, то мы будем рады знакомству и долгосрочному сотрудничеству.

Цена и условия работы договорные, но мы уверены, что наше предложение будет для вас более чем интересно.

В отклике сразу пишите свой телеграм, стаж работы и свои компетенции в плане скиллов.