Ишу человека для воплощение проекта в сфере казино

$225
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок69 просмотров

Ишу человека для воплощение проекта в сфере казино задно и набратся опыта, всего будет 2 части проекта за первую часть 75 usdt за вторую 150usdt

1 часть) дорботка скрипта казино: есть скрипт казино на которым надо добавить некторые функцие и добавить выбор языков

2 часть) создать сайт : нужно будеть создать сайт по приготовленному плану

Есть детали которые нужно обсудить лично

Доработка сайтовСоздание сайтов
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