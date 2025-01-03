Необхідно створити пост на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій ком'юніті. Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2023 року, для забезпечення автентичності публікації.
Ишу человека для воплощение проекта в сфере казино
Ишу человека для воплощение проекта в сфере казино задно и набратся опыта, всего будет 2 части проекта за первую часть 75 usdt за вторую 150usdt
1 часть) дорботка скрипта казино: есть скрипт казино на которым надо добавить некторые функцие и добавить выбор языков
2 часть) создать сайт : нужно будеть создать сайт по приготовленному плану
Есть детали которые нужно обсудить лично
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