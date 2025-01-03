Ишу человека для воплощение проекта в сфере казино задно и набратся опыта, всего будет 2 части проекта за первую часть 75 usdt за вторую 150usdt

1 часть) дорботка скрипта казино: есть скрипт казино на которым надо добавить некторые функцие и добавить выбор языков

2 часть) создать сайт : нужно будеть создать сайт по приготовленному плану

Есть детали которые нужно обсудить лично