Исполняемый файл меняющие настройки браузера

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Нужно сделать файл который при запуске изменит тип открываемой по умолчанию вкладки в браузерах Internet Explorer и Google Chrome (незалогиненном, если можно и в залогиненном – отлично) на домашнюю страницу.

11 лет назад
Ravaga
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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