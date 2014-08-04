Суть в том что программа должна скачивать и сохранять страницы форума, и все файлы которые там есть. Но в отличии от телепорт Про , только для одного типа форума, а именно IPB, и те разделы ...
Исполняемый файл меняющие настройки браузера
Нужно сделать файл который при запуске изменит тип открываемой по умолчанию вкладки в браузерах Internet Explorer и Google Chrome (незалогиненном, если можно и в залогиненном – отлично) на домашнюю страницу.
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