Изменить OpenSource C# проект и выложить на гитхаб.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Заменить в нем нативную SqLite.dll на C# SqLite(https://code.google.com/p/csharp-sqlite/ ) или другое .net MSIL совместимое решение.

Добавить функционал по вытаскиванию cookie из бразуеров Chrome, Firefox, IE(пример https://github.com/aleksandar-todorovic/Cookie-Stealer-BETA )

Весть код должен собираться в одну MSIL dll

Совместимость с Windows 7/8.1 x86/x64

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9 лет назад
opensoft
55 летГермания
9 лет в сервисе
Был
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