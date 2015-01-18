Изменить OpenSource C# проект и выложить на гитхаб.

Пользуемся программой "заполнитель почтовых бланков 8 pro" - Нужно подключить Бланк адресный ярлык на посылку новый http://post-pak.ru/files/Adresnyj-yarlyk-forma-7p.pdf + к нему вывод реквизитов организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заменить в нем нативную SqLite.dll на C# SqLite(https://code.google.com/p/csharp-sqlite/ ) или другое .net MSIL совместимое решение.
Добавить функционал по вытаскиванию cookie из бразуеров Chrome, Firefox, IE(пример https://github.com/aleksandar-todorovic/Cookie-Stealer-BETA )
Весть код должен собираться в одну MSIL dll
Совместимость с Windows 7/8.1 x86/x64
Можете выложить работу от Вашего аккаунта, либо от вновь созданного.
Оставляйте Вашу почту, сроки и цену или лучше пишите на [email protected]
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