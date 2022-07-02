Ищется специалист для создания дэшборда в Microsoft Power Bi. Задача включает парсинг данных с различных сайтов и построение аналитики по ценам. Обязателен опыт работы с Power Bi. Пример аналогичного отчета предоставляется по запросу.
Java работа с моим исходным кодом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $1200
Требуется разработать копию телеграм бота @Financespacemoney_bot. Использовать язык программирования Python и библиотеку Aiogram для асинхронной работы. Необходимо создать админ панель на Django и разобраться в логике работы бота для реализации внутренней структуры.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать скрипт для работы на современных браузерах, который считывает данные из текстового файла, определяет время модификации, подсчитывает количество файлов в папках и строки в лог-файле. Все значения должны выводиться на экран с помощью команды alert. Задача включает работу с файлами и папками на сетевом ресурсе.Закрыт3 года назад
Требуется разработать прикладное ПО для отладочной платы stm32f407. Основные задачи: чтение сообщений по шине i2c, вывод данных в uart, измерение напряжения на одной или трех линиях, и форматирование вывода данных. Необходима схема согласователя уровней для диапазона 11-20 вольт, а также реализация прерываний для различных режимов работы.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется развернуть проект на Laravel 9.x. В предложении необходимо указать сроки и стоимость выполнения задачи. На выполнение отведено 8 дней.Закрыт3 года назад
Требуется разработка программного обеспечения для робота уборщика с управлением движением и прогнозированием маршрута. Этапы включают управление узлами, классификацию препятствий и коррекцию маршрута в зависимости от динамических целей. Ожидаются ответы на три вопроса о готовности к проекту, опыте и стоимости разработки. После обсуждения возможного сотрудничества будет подписано NDA и выслано ТЗ.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по гугл таблицам для консультации по проекту, связанному с автоматизацией и работой с большим количеством таблиц. Также требуется исполнитель для реализации проекта и его дальнейшей поддержки. Вопросы касаются переноса информации и улучшения схемы работы.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простую программу для очистки кеша на устройствах Android. Программа должна эффективно удалять мусорные файлы и оптимизировать производительность устройства. Укажите в предложении опыт работы с приложениями для Android.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить задания по программированию на языке Pascal с использованием среды Lazarus. Все условия и пояснения находятся в приложенных файлах. Важно строго следовать требованиям и обеспечить корректное выполнение каждой задачи.Закрыт3 года назад