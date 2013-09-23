Калькулятор стоимости заказа

$1000
Прикладное ПОЗакрыт8 заявок402 просмотра
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Система призвана автоматизировать расчёт стоимости доставки строительных материалов с базы заказчику. Результат её работы – число, представляющее собой самую низкую стоимость заказа.

Пользователь выбирает строительный материал и пункт доставки. Система рассчитывает стоимость заказа и предлагает перечень перевозчиков, способных выполнить данный заказ.

Строительные материалы делятся на категории (например, песок, щебень, дрова и т.д.), в каждой категории может быть несколько различных видов строительного материала (например, песок речной, песок морской, и т.д.). Каждый материал может храниться на одной или нескольких базах и иметь разную цена на разных базах.

Пункт доставки может быть введён вручную или указан точкой на карте.

Стоимость заказа складывается из стоимости материала и стоимости доставки. Стоимость материала варьируется в зависимости от вида и базы. Стоимость доставки зависит выбранного перевозчика, и зачастую приблизительная.

Калькулятор должен быть реализован максимально просто и недорого для тестирования жизнеспособности самой идеи автоматизации процесса приёма заказов. В случае успеха - перспектива разработки крупного многофункционального приложения и перенесения в он-лайн.

Максимально простой интерфейс:

- Карта для быстрого выбора места доставки.

- Строка для ввода адреса доставки.

- Выбор материала.

- Результат (стоимость доставки).

Интерфейс для заполнения справочников (материалы, базы доставки, цены, перевозчики и т.д.)

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10 лет назад
eqlipt
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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