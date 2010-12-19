Карта + редактирование

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок316 просмотров

Нужно сделать карту города Днепропетровск но что бы в ней можна было ставить отметки подписывать их и при нажатии на отметку выпадало окошко с различной информацией что это за объект и чтобы это окно можна было бы редактировать.

14 лет назад
sparcmen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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