Кастомная сборка Chromе-браузера

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Нужно сделать собственную сборку Chrome-браузера.

В ней должно быть:

1) Прописана стартовая.

2) Добавлены несколько закладок.

3) Если реально, то чекать каждые 5-15 минут количество новых сообщений на социалке и уведомлять, если они появляются.

12 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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