Кластеризация запросов по группам (Delphi)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок151 просмотр

Есть задача по кластеризации запросов (группировка запросов по признаку схожести).

Примеры онлайн:

- http://mc-castle.ru/key/3/

- http://coolakov.ru/tools/razbivka/

Описание принципа:

- https://www.searchengines.ru/azbuka_klasterizats.html

Необходимо реализовать программу (ПО) на основе данных скриптов.

Краткий принцип: на входе список ключевых запросов, на выходе - таблица с разбивкой этих вопросов по группам.

Язык: Delphi.

Жду от вас варианты реализации, а также стоимость и сроки.

Delphi
8 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нахождение кратчайшего пути (C#)

    Алгоритм можете выбрать сами на свое усмотрение. Главное правильный результат и скорость работы.  Исходные данные:    список смежности (70 тыс вершин, приблизительно по 5 тыс ребер у вершины) yadi.sk/d/VvjJbUX23NBfPV   исходная вершина ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дополнительные функции к партнёрской программе

    $10

    Здравствуйте, Александр! 1. Необходимо чтобы забронированный заказ автоматически отменялся с резерва через три дня, если он не переведён в статус "оформить". Также после бронирования у клиента в истории заказов (или лучше в меню "оформить ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание сложной математической системы для анализа спортивных матчей

    Для реализации серьезного и сложного проекта ищем человека, который работает с математическим моделированием, программирует и имеет хотя бы общее представление о спорте (не футбол). ТЗ как такового нет, есть полное понимание, как это должно работать, ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Софт для whatsapp

    $500

    Приветствую, необходим софт для whatsapp. 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик  Более подробное тз скину по ходу дела. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • C# Исходники функции для проверки email адреса на сервере

    Нужны исходники функции для проверки email адреса на сервере. Исходники в любом виде (можно консольное приложение). Например хотим проверить для домена domain.com есть ли там адрес [email protected]. Требования к реализации: ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен специалист по C++

    Есть рабочий код на С++, который записывает видео кадры в MP4 файл используя библиотеки ffmpeg  Надо доработать код так, чтобы вместо записи прямо в файл кадры сохранялись в массиве (в памяти)  Этот массив ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Софт для реддита

    $400

    Доброго дня, необходим софт для реддита.     В софт входит:  1) парсер  2) регистратор (аккаунтов)  3) рассыльщик (сообщений в лс)  Желательно иметь опыт работы с соц.сетями (Вк ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Предложить алгоритм торговли на криптовалютных биржах.

    Нужны алгоритмы от людей, которые торговали на бирже (форекси т.п.) от 2х лет и более, при этом не ушли в большой минус.Обращаю внимание что нужны не просто трейдеры, а те у когоесть готовые алгоритмы торговли ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад