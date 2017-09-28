Алгоритм можете выбрать сами на свое усмотрение. Главное правильный результат и скорость работы. Исходные данные: список смежности (70 тыс вершин, приблизительно по 5 тыс ребер у вершины) yadi.sk/d/VvjJbUX23NBfPV исходная вершина ...
Кластеризация запросов по группам (Delphi)
Есть задача по кластеризации запросов (группировка запросов по признаку схожести).
Примеры онлайн:
- http://coolakov.ru/tools/razbivka/
Описание принципа:
- https://www.searchengines.ru/azbuka_klasterizats.html
Необходимо реализовать программу (ПО) на основе данных скриптов.
Краткий принцип: на входе список ключевых запросов, на выходе - таблица с разбивкой этих вопросов по группам.
Язык: Delphi.
Жду от вас варианты реализации, а также стоимость и сроки.
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