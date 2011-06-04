Книжный интернет магазин на javafx+ MySQL

$150
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать простой книжный интернет магазин на javafx+ My SQL

срок 6-7 дней

Постановка задачи на разработку автоматизированной системы

Назначение

Данное техническое задание распространяется на разработку системы автоматизированного управления книжным Интернет магазином. Предполагается, что её будут использовать администратор системы (менеджер по продажам) и клиенты. Данная система представляет собой специализированный Web-сайт с базой данных, позволяющий, с одной стороны, покупателям выбирать, заказывать и оплачивать товар, а с другой стороны - позволяющий продавцам собирать и обрабатывать заказы покупателей в автоматизированном режиме

Функциональные требования

Регистрация в системе

Аутентификация (получение пользовательских или администраторских прав);

Просмотр / изменение информации о зарегистрированных пользователях, добавление / удаление пользователей

Прием заказов

Добавление / удаление товаров и изменение информации о товарах

Просмотр, изменение / добавление статусов заказов

формирование стандартных документов для оплаты

Просмотр статистики продаж.

ICQ: 380945346

MySQL
13 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Веб камера. Directshow

    $20

    Имеются 2 Веб камеры подключенные в USB необходимо получить 9 массивов: var R1,G1,B1 : Array [X,Y] Of Byte R2,G2,B2 : Array [X,Y] Of Byte R3,G3,B3 : Array [X,Y] Of Byte массивы R1,G1,B1 возвращают соответствено, красный, ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа - паук

    $100

    Требуется написать простенького паука, который будет ходить по заданным сайтам и искать внешние ссылки. На входе даём программе ссылки на сайты и задаём уровень до которого паук будет их искать. Паук ходит по сайтам и по завершению ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание приложений для VK, FBook, Odnoklassniki

    Внимание - ТОЛЬКО КИЕВ. Необходима разработка приложений уже созданного вебсайта. Подразумевается обмен информацией между сервером сайта и серверами сетей в обоих направлениях. Нужны люди, которые, применив ОПЫТ, быстро и качественно реализуют задачу. Обязательны регулярные встречи на ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Решеие задачи теплопроводности. Делфи или паскаль

    $20

    Пример готовой задачи в 1.doc - в этом файле пример решения для одномерного уравнения теплопроводности с обратным течением времени с данными в файле *2.jpg*. Нужно чтобы Ваша программа решала для двумерного уравнения теплопроводности с ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Транстлятор на языке VB

    Написать небольшую программу считывающих 3 исходных текстовых файла и записывающую информацию в конечный файл формата *.x (DirectX, тоже текстовый файл). Сроки 2-4 дня, стоимость и форма оплаты обговаривается в icq 312489139.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать курсовой по Borland Builder 6

    Нужно написать курсовик по предмету "Алгоритмические языки программирования" Тема - "Приложение для создания и редактирования блок-схем алгоритмов в Boland Builder 6" Курсовой проект должен содержать: 1.Задание на проектирование. 2.Анализ предметной области. 3.Формирование требований к компонентам и проектируемой системе в целом. 4.Обоснование ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект "Склад"

    Система оповещения водителей на складе. Т.е. существует склад, где местами односторонние дороги. Склад не большой 50 на 50 метров. Скорость движения автомобилей 5 км\ч,она постоянна. Любой перекресток,позволяет разъехаться 2 автомобилям,при этом 1 должен стоять,другой его ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Алгоритм и программа распознавания дорожных знаков

    $250

    Здравствуйте, На С/С++/С# с использованием библиотеки OpenCV необходимо разработать алгоритм и программу распознавания указательных дорожных знаков (Украина) в условиях геометрических преобразований. Данная программа планируется быть частью диплома бакалавра, так что ничего выдающегося не нужно, хватит простого интерфейса. Так ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад