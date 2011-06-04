Книжный интернет магазин на javafx+ MySQL

Создать простой книжный интернет магазин на javafx+ My SQL

срок 6-7 дней

Постановка задачи на разработку автоматизированной системы

Назначение

Данное техническое задание распространяется на разработку системы автоматизированного управления книжным Интернет магазином. Предполагается, что её будут использовать администратор системы (менеджер по продажам) и клиенты. Данная система представляет собой специализированный Web-сайт с базой данных, позволяющий, с одной стороны, покупателям выбирать, заказывать и оплачивать товар, а с другой стороны - позволяющий продавцам собирать и обрабатывать заказы покупателей в автоматизированном режиме

Функциональные требования

Регистрация в системе

Аутентификация (получение пользовательских или администраторских прав);

Просмотр / изменение информации о зарегистрированных пользователях, добавление / удаление пользователей

Прием заказов

Добавление / удаление товаров и изменение информации о товарах

Просмотр, изменение / добавление статусов заказов

формирование стандартных документов для оплаты

Просмотр статистики продаж.

ICQ: 380945346