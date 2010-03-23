Код для векторизации битмапов / Inkscape, potrace

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки215 просмотров

1. Достать из исходников Inkscape (open source) код для векторизации битмапов (функция Trace Bitmap в меню).

Сделать демо проект в VC2005 или 2008 на основе этого кода и potrace - на входе 32-битный битмап файл, на выходе SVG, EPS или PDF

2. Проанализировать и сделать описание входных параметров potrace и диалога "Trace Bitmap" (Inkscape), дополнить демо проект из п.1 диалогом с возможностью устанавливать эти параметры перед сохранением векторного файла (подобным диалогу trace bitmap)

500WMZ

15 лет назад
os77
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15 лет назад

Выбранный исполнитель

alex212
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12 лет назад
15 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

alex212
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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