Требуется разработать программы на языке ассемблера для микропроцессора Intel 8080. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данной архитектурой и навыки программирования на ассемблере.
Код на Ассемблере (TASM)
Программа вводит текст описания подпрограммы-функции на языке Си. Заголовок функции содержит описания типов формальных параметров непосредственно в скобках после имени функции. Перед заголовком может следовать комментарий, выделяемый парами символов '/*', '*/'. Введенный текст преобразуется к формату, где описания типов формальных параметров вынесены между закрывающей скобкой списка параметров и фигурной скобкой, открывающей тело процедуры. Все слова комментария, которые могут быть проинтерпретированы как шестнадцатеричные числа, преобразуются в десятичный либо восьмеричный код в зависимости от значения первого символа внутри комментария: 'D' – десятичный, 'C' – восьмеричный.
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