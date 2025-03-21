Программа вводит текст описания подпрограммы-функции на языке Си. Заголовок функции содержит описания типов формальных параметров непосредственно в скобках после имени функции. Перед заголовком может следовать комментарий, выделяемый парами символов '/*', '*/'. Введенный текст преобразуется к формату, где описания типов формальных параметров вынесены между закрывающей скобкой списка параметров и фигурной скобкой, открывающей тело процедуры. Все слова комментария, которые могут быть проинтерпретированы как шестнадцатеричные числа, преобразуются в десятичный либо восьмеричный код в зависимости от значения первого символа внутри комментария: 'D' – десятичный, 'C' – восьмеричный.