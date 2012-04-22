Консультации по Excel, Access

$50
Прикладное ПОЗавершен1 заявка188 просмотров
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Необходимы регулярные консультации по расширенным функциям MS Excel, такие как автоматическое обновление страниц по web запросу с вводом новых параметров запросов (например изменить дату в запросе, то есть часть строки одновременно на всех запросах), формирование БД получаемых из web приложения Intraneta, и формирование выходных аналитических отчетов с элементами встроенного условного форматирования согласно заданным параметрам для проведения оперативного анализа по большому количеству исходных данных, автоматическое формирование диаграммы Парето, Исикава, текстового описания на основании функции СЦЕПИТЬ.

Консультации по большей части по электронной почте, оплата авансовая или по факту.

Также необходимы консультации по макросам и их применении.

12 лет назад
xodapi
Сергей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
makc64
Максим 
59 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$49
10 дней
Поработали и завершили проект успешно, несмотря на сложности с отсутствием доступа к информационным системам для проверки работоспособности макросов. Общение производилось через электронную почту Все действия были проиллюстрированы скриншотами, как то где работает. Стоит отметить терпение Максима, проект тянулся не одну неделю. По мере возникновения задач буду еще обращаться.
Хороший, честный заказчик.