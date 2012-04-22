Консультации по Excel, Access

Необходимы регулярные консультации по расширенным функциям MS Excel, такие как автоматическое обновление страниц по web запросу с вводом новых параметров запросов (например изменить дату в запросе, то есть часть строки одновременно на всех запросах), формирование БД получаемых из web приложения Intraneta, и формирование выходных аналитических отчетов с элементами встроенного условного форматирования согласно заданным параметрам для проведения оперативного анализа по большому количеству исходных данных, автоматическое формирование диаграммы Парето, Исикава, текстового описания на основании функции СЦЕПИТЬ.

Консультации по большей части по электронной почте, оплата авансовая или по факту.

Также необходимы консультации по макросам и их применении.