Консультации по Zenno Poster.

Уважаемые программеры или просто пользователи!

Ищется специалист для консультации и дальнейшей настройке программы Zenno Poster . Кто часто работает с программой, создал в ее интерфейсе не один проект и может создать еще пару-тройку для меня, а также доступным языком объяснить, как настраивать сложные проекты.

Желательно чтобы человек был со скайпом и мог общаться голосом. Текстом такое объяснять и уточнять - мучение.