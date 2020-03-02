Контроллер света и вентиляции

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок236 просмотров
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Существует необходимость управления светом, вентиляцией здания по расписанию в автоматическом и принудительном (с кнопки) режимах. Информация поступает от: 200 датчиков движения (5В); 100 датчиков линии (5В); 40 датчиков пассажиропотока Ш2 "штора" (12В); 100 датчиков температуры; 100 датчиков давления.  Количество выходных каналов примерно 100 напряжение 12В. Выходное напряжение поступает на перекидные реле, закрепляемые в электрощитовой.

4 года назад
Bagramaga
Антон 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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