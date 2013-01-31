Конвертация видео для проекта на .NET

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Нужно написать класс на VB.NET для конвертации мультифреймвого DICOM файла в видеофайл. Или, на крвйний случай, конвертицая набора jpeg кадров в видеофайл. Желательно использование библиотеки DirectShow.Net

Нужно чисто .NET решение никаких ActiveX и утилит командной строки.

Оплата по факту выполнения.

11 лет назад
caballero
Леонид 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
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