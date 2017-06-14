Копирование данных с hdd на hdd в dma и pio режимах

Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей. У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые ...