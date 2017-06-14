Копирование данных с hdd на hdd в dma и pio режимах

Доработка серверного веб-приложения для управления проектами и задачами Redmine. Доработка модулей данного приложения. Написание патчей и модулей. У нас есть клиенты, которым внедряем подобные системы, их становится все больше. Нет программистов именно в этом направлении. Некоторые ...
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ПО копирования данных с одного носителя информации (hdd) на другой (hdd) в режимах UDMA и PIO, с обработкой исключительных ситуаций (ошибки чтения, зависания hdd, отсутствия готовности). Доступ к накопителям осуществляется по портам ( в ОС накопители отключены). Дополнительная оплата по завершению проекта.
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