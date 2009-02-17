Короткую табличку в рэндом-генератор(для обучения)

Совместимость Среда: не выше Delphi2005 (чем ниже тем лучше) OS: XP+Vista Обязательно - Возможность работы с большими объемами на древних машинах (файлы до 4 гигов, целерон 1000-1300, 256RAM). Понятно что будет не очень быстро, но работать обязано. Т.е. должен ...