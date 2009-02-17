Короткую табличку в рэндом-генератор(для обучения)

$50
Прикладное ПОЗакрыт12 заявок234 просмотра
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Желательно знание правил игры в покер(достаточно знаний комбинаций). Необходимо для обучения запрограммировать таблицу значений в рэндом-генератор, который будет выкидвать некоторые значения из некоторого столбца таблицы, а ученик должен вводить правильные цифры из других столбцов с проверкой на правильность ответа.

15 лет назад
qandr
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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