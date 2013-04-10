Нужна программа или что-то вроде этого , чтобы на домашнем компьютере или локальном сервере отображалась определенная информация с определенного веб-ресурса без его реквизитов, ( информация обновляется каждые 20 сек).
Корректировка программы на Access
Программа написана в MS Access И требует корректировки. Программа используется для выписывыания бухгалтерских документов. Нужно подправить шаблоны счет, счет-фактуру и акт о выполненных работ.
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