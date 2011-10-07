Курсовая по программированию

Задание в приложении.

Язык программирования - любой. Программа не должна графически рисовать движение частиц, только считать.

Будет большим плюсом, если исполнитель сам создат физическую модель процесса. Если это сложно, буду помогать в этом.

Оперативность выполнения приветствуется, предложений по ценам жду от вас.

Спасибо.