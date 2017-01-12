Макрос для корела

1) Есть онлайн-игра https://goo.gl/J83G7e 2) В ней есть раздел, где нужно брать заказы, которые деляться по уровням (1,2,3,...) 3) Нужно придумать решение (для браузера или ещё как-то), чтобы можно было скрывать заказы с ...