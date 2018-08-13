Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
Макрос для підрахунку ключових слів
Доброго дня!
Макрос для підрахунку ключових слів в MS Word (vba)
Наприклад, дано текст, я якому має міститися:
- трикотаж – 2 раза
- Київ– 1 раз і т.д
частина коду, для пошуку ключових слів є:
Option Compare Text
Function CountText(ByVal t As String) As Long
Dim Count As Long
With ActiveDocument.Range.Find
.Text = t
Do While .Execute = True
Count = Count + 1
Loop
End With
CountText = Count
End Function
Sub test1()
Dim Texts
Texts = Array("Дитячі шапочки", "Дитячі шапочки оптом", "Дитячі шапочки недорого", "шапочки для дітей", "трикотаж ", _
"Україна", "Київ", "Недорого", "Дешево", "Від виробника", "Оптом", "Опт ", "Опт.", "в роздріб")
Dim Message As String
For Each Text In Texts
Message = Message & Text & " - " & CountText(Text) & vbNewLine
Next
MsgBox (Message)
End Sub
Потрібно доробити:
1. Ключові слова вводити через діалогове вікно, з окремого файлу
2. Результат показувати як:
трикотаж - 1/2,
де - 1 - скільки в тексті знайдено,
2 - скільки має бути,
якщо не співпадає, 1!=2, виділити червоним кольором
3. знайдені ключові слова виділяти жовтим кольором
4. Результат виконання зберегти в файлі .doc, в якому виконувався макрос
5. Знаходити і видаляти пробіли >=2
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