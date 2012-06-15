Советник работает с основными валютными парами и металлами. USD/CHF, USD/SEK, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GOLD и SILVER. В торговле принимают участие валютные пары и металлы, к которым в определенный момент времени ...
Макрос для создания проекта Visual Studio 2010
1. Макрос должен создать проект типа Консольное приложение Visual C# .NET3.5 с заданными мною именем проекта и путем к папке для создания. Имя решения должно по умолчанию формироваться на базе имени проекта. ( путь к папке для создания будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию)
2. Положить нужные мне библиотеки (и exe файлы при необходимости) в папку с исходными файлами проекта, а также подключить их в качестве ссылок. Нужные библиотеки и файлы будут изначально лежать в заданной мною папке( путь к ней будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию)
3. Выбрать конфигурацию Release в диспетчере конфигураций
4. Записать заданный мною блок кода в файл Program.cs (блок кода будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию)
Оплата 15$ после тестирования макроса через teamviewer.
Заявки фрилансеров
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