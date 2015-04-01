Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...
Макрос для Ексель
Нужно сделать программу в ексель, которая будет следить за клиентами и отслеживать когда делать обслуживания. Архитектуру я знаю,даже начал писать, но не хватает времени и знаний. Если заинтересует, отправлю, что есть, что хочу, а вы по считаете бюджет.
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