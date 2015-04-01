Макрос для Ексель

Нужно сделать программу в ексель, которая будет следить за клиентами и отслеживать когда делать обслуживания. Архитектуру я знаю,даже начал писать, но не хватает времени и знаний. Если заинтересует, отправлю, что есть, что хочу, а вы по считаете бюджет.