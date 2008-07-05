Массовое преобразование изображений

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Завершен11 заявок487 просмотров

Нужна программа массового преобразования изображений

из jpg в png 1 bit с настраивымыми выходными размерами в пикселях.

Называйте цену.

17 лет назад
IceWind
39 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
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Заявки фрилансеров

yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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