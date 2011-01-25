Менеджер проекта внедрения 1С8.0

Муж. до 35 лет, высшее образование. Опыт работы от 3 лет. Обязателен опыт работы в проектах с продуктами 1С (в том числе и 1С 8).

Обязанности:

Работа по проекту внедрения единой информационной системы на базе 1С 8. Анализ требований заказчика, постановка ТЗ исполнителю, составление плана-графика работ, контроль сроков выполнения задач, участие в тестировании выполненных задач

Условия работы:

График работы: пн-пт с 10:00 до 19:00, ст.м. Павелецкая .Оформление по ТК. оформление по ТК (больничные листы, отпуск 28 календарных дней), льготные выходные. Доход от 55 000 руб.