Имеется поверхность, состоящая из нескольких слоев (от 1 до 5). на эту поверхность с единичной интенсивностью падает луч света, часть света поглощается, часть отражается. найти интенсивность прошедшего и отраженного излучения. угол падения задается через интерфейс, желательна также возможность изменения числа слоев через интерфейс. Ниже прикладываются уравнения максвелла и метод адмиттанса для их решения. на их основе желательно реализовать программу.

Язык: Delphi v7.0

Срок выполнения: 7.06.2008

Фрилансеров не ознакомившихся с прикрепленным файлом, просьба не беспокоить, а также всех тех, кто не знаком с законами, использующимися в данном алгоритме.