Метод восхождения на холм. Visual C++

Здравствуйте, нужен программист под андроид. Нужно написать программу, детали в личной беседе. Техничесское задание покажу после общения с кандидатом. Оплата по этапно или в конце сдачи проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать программу поиска в графе транзитивного подграфа с максимальным количеством вершин. Использовать для этого алгоритм hill climbing (метод восхождения на холм) и ТОЛЬКО ЕГО!!!
Программа должна быть написана с использованием средств ООП. 3 класса: класс Граф (задание графа), класс Алгоритм (описание алгоритма hill climbing), класс Решение (хранит полученное решение).
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