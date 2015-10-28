Метод восхождения на холм. Visual C++

Добрый день! Требуется разработать удобное, функциональное, интуитивно понятное решение для администраторов медицинского центра. Это может быть небольшая программка под win, либо Exel файл с макросами, либо еще что-то - предлагайте. Суть решения: администратор вносит в него ФИО, ...