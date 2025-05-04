Требуется разработать алгоритм на языке Python с использованием библиотеки OpenCV для идентификации маркеров Aruco в реальном времени на подводном роботе. Алгоритм должен вычислять расстояния до маркеров и обеспечивать движение аппарата от начальной точки к конечной. Необходимо подробно описать используемые методы и их обоснование. Срок выполнения - 13 дней, цена договорная.
Мини-приложение в Телеграм "Патриция" для продажи электронных книг
Здравствуйте. Требуется создание мини-приложения для продажи электронных книг за звёзды Телеграм.
Первое. Мини-приложение запускается из строки моего Телеграм-канала по нажатию кнопки. Пример кнопки на скрине 1.
Второе. В мини-приложении (размеры на скрине 2) выводится изображение волшебницы (скрин 3), разделённое на 100 квадратиков в овальном контуре наподобие яйца. Эти квадратики стилизованы под картонные отрывные марки.
Третье. Можно купить из приложения книгу 1 целиком (за 250 звёзд), по одной произвольно выбранной главе (стоимость главы 3 звезды) и по десять глав (стоимость десятка глав 25 звёзд). Все платежи в звёздах должны корректно обрабатываться ботом. Также в приложении можно заказать обучение в Академии у "волшебницы", которое стоит 10 000 звёзд.
Четвёртое. Есть возможность переключиться на вкладки для покупки других книг. На них пока нет графики. Есть возможность купить книгу 2 за 250 звёзд или 1 из 14 глав книги 2 по 20 звёзд, на вкладке 2, на вкладке 3 купить книгу 3 целиком за 100 звёзд или по одной главе книги 3 по 5 звёзд или первую и вторую части книги 3 отдельно, по 50 звёзд. На вкладке 4 есть возможность купить книгу 4, 31 глава по 5 звёзд каждая или за 155 звёзд книгу 4 целиком.
Пятое. С минимальными затратами должна быть возможность доработки графики на других вкладках мини-приложения и создания новых вкладок для новых книг. Размер оплаты за доработки также оговаривается отдельно.
Шестое. Должна быть возможность аналогичного запуска мини-приложения на других языках, в той же строке бота, с текстами книг на других языках, с минимальными доработками, за дополнительную плату. Размер оплаты за доработки запусков мини-приложения на других языках кроме русского также оговаривается отдельно.
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