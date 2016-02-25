Нужен "Авторегистратор Instagram-аккаунтов" на Delphi XE5 подробное ТЗ во вложении
Модернизация существующего Интернет магазина на 1С-Битрикс.
Есть рабочий Интернет магазин на Битриксе.
Ему требуются правки.
Организована среда разработки на основе git, есть копия для разработки и для тестирования.
Основная суть доработок в следующем: выделяется группа пользователей магазина (просто одна из групп, новая - ее создадут и привяжут к ней пользователей в админке), для них реализуется отличающийся функционал и вид представления личного кабинета. В остальном магазин функционирует как раньше.
Верстка этих отличий будет сделана, но можно дать предложение и с ее учетом (только отдельной строкой верстку).
Так как работа будет через git, потребуется опыт работы с контролем версий.
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