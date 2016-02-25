Модернизация существующего Интернет магазина на 1С-Битрикс.

Есть рабочий Интернет магазин на Битриксе.

Ему требуются правки.

Организована среда разработки на основе git, есть копия для разработки и для тестирования.

Основная суть доработок в следующем: выделяется группа пользователей магазина (просто одна из групп, новая - ее создадут и привяжут к ней пользователей в админке), для них реализуется отличающийся функционал и вид представления личного кабинета. В остальном магазин функционирует как раньше.

Верстка этих отличий будет сделана, но можно дать предложение и с ее учетом (только отдельной строкой верстку).

Так как работа будет через git, потребуется опыт работы с контролем версий.