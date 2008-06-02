Нужен модуль ИС управления издержками обращения торгового предприятия. Предприятие специализируется на оптово-розничной реализации ГСМ. Должна быть разработана структура базы данных (примерная уже есть) и на ее основе модуль, обеспечивающий планирование, учет и план-фактный анализ (то есть анализ по отклонениям). Желательно спроектировать как модуль к 1С:Предприятие, но можно и в Access (на языке VB). Наполнение базы данных не требуется.

Программа нужна для дипломного проекта, поэтому должна быть не очень сложной и выполнена в короткие сроки (до 13 июня).

Работа не сложная, цена по договоренности.