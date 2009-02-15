Модуль, отлавливающий ошибки в нарисованной схеме

Есть простая программа, написанная на Visual Studio 2003, которая рисует схему, состоящую из 3 элементов: сумматор, блок и линия. Так вот, нужно дописать в этой самой программе кусок, который бы отлавливал следующие ошибки:

- Наложение фигур друг на друга

- Определение “висячих” объектов (т.е. нахождение линий, которые не соединяют 2 элемента между собой и просто "висячих" блоков и сумматоров)

- Количество входов и выходов сумматора (входов может быть от 2 до 3 и только 1 выход, если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то выводится ошибка)

- Наличие входов и выходов у блока (т.е. если у блока вообще нет входа или выхода, то выводится соответствующая ошибка)