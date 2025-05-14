Требуется опытный разработчик Chromium для создания антидетект-браузера. Необходимы навыки работы с браузерными отпечатками, JavaScript/TypeScript и C++. Задачи включают модификацию Chromium, разработку библиотеки для генерации отпечатков, интеграцию с прокси и тестирование кода. Оплата поэтапная, еженедельные отчеты.
Написать авто-сдачу аккаунтов в стиме / Епик геймс через фанпей
Требуется программа, которая на сайте FunPay будет автоматически сдавать аккаунты Steam в аренду. Требуется, чтобы при покупке аренды на определённый срок человек получал данные от уже готового аккаунта Steam. После того, как время аренды кончается – пароль от аккаунта Steam изменялся и заносился снова на продажу. Также нужно, чтобы по определённым командам человек мог узнать своё оставшееся время аренды, также сколько аккаунтов в выбранной игре свободно, и при написании определённой команды получал автоответ текстовым сообщением. Пример такой программы есть, но не в коде, а на самом сайте. Человек сдаёт аккаунты в аренду. После оплаты приходят данные от аккаунта. Также есть 3 команды: узнать оставшееся время аренды, узнать свободное количество аккаунтов в определённой игре, узнать ответы на часто задаваемые вопросы. После того, как время аренды заканчивается – пароль от аккаунта Стим сам меняется и новые данные снова вносятся в продажу.
Заявки фрилансеров
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