Написать бота для solana

Задача:

Написать бота, который отслеживает пулы на рэйдиум и других дексах solana

+ присылает уведомление в тг о продаже или покупке

Конкретное описание задачи тоже скинем при переписке

Пишите в начале solana, чтобы понять что не автоотклик

еще напишите есть основная работа/ нет,чтобы понимать загруженность

так же напишите есть ли опыт с блокчейном вообще и есть ли понимание что это такое (по факту там просто используется апи, но понимание все равно бы пригодилось)

#python #blockchain