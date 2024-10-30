Написать бота для solana

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок16 просмотров

Задача:

Написать бота, который отслеживает пулы на рэйдиум и других дексах solana

+ присылает уведомление в тг о продаже или покупке

Конкретное описание задачи тоже скинем при переписке

Пишите в начале solana, чтобы понять что не автоотклик

еще напишите есть основная работа/ нет,чтобы понимать загруженность

так же напишите есть ли опыт с блокчейном вообще и есть ли понимание что это такое (по факту там просто используется апи, но понимание все равно бы пригодилось)

#python #blockchain

PythonБлокчейнСоздание ботов
6 месяцев назад
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