Нужна программа которая в режиме онлайн, будет менять мой голос на голос нужного мне человека. Так-же программа должна работать на нейросетях За деталями пишите в лс.
Написать бота. Скрипт работы по апи
Задача, отправлять, получать и обрабатывать запросы по апи
сервис wax.blocks
требуется так же получение ключа рекапчи и успешная его обработка его
в конечном итоге должна получиться программа с простым UI интерфейсом для работы с транзакциями на основе блокчейна wax. Мгновенная покупка по таймеру товара с защитой в ввиде рекапчи от гугла.
возможность подключения до 20-30 аккаунтов
Бюджет договорной.
Заявки фрилансеров
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