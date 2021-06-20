Нужно написать кубик c# для ZennoPoster, который я бы смог добавить в своей проект.

Код должен реализовывать функционал сервиса: http://textmania.ru/service/free/unique-phrases

Берем фразы из списка и сравниваем их между собой. Оставляем уникальные. Желательно чтобы также была возможность задать процент схожести.

На странице подробно описан алгоритм работы.