Написать кубик c# для ZennoPoster

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1334 просмотра

Нужно написать кубик c# для ZennoPoster, который я бы смог добавить в своей проект.

Код должен реализовывать функционал сервиса: http://textmania.ru/service/free/unique-phrases

Берем фразы из списка и сравниваем их между собой. Оставляем уникальные. Желательно чтобы также была возможность задать процент схожести.

На странице подробно описан алгоритм работы.

4 года назад
seowin
Никита 
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12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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