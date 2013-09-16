Написать макросы в Excel

Прикладное ПОЗавершен2 заявки178 просмотров
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Необходимо написать совсем несложные макросы в Excel. Более подробно, что необходимо сделать написано в ТЗ.

Если необходимо что то пояснить, пишите.

В архиве находятся файлы:

1. Эксель - где нужно писать макросы и формы с которыми нужно работать.

2. Ворд - ТЗ по макросам.

От Вас цены и сроки.

10 лет назад
daly
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
wistar
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Прекрасный исполнитель. Работа выполнена на 5+, учтены все моменты.
Прекрасный заказчик, грамотное ТЗ, всегда на связи, оперативная оплата. Было приятно работать.
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