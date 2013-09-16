Написать макросы в Excel

Нужна программа-браузер с определенными настройками замедляющих передачу данных при лайв-трансляции. Или второй вариант: написать прокси сервер с определенными настройками, анонимность значения не имеет. Плюс желательно к нему простая программка браузер где этот прокси сервер будет ...
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Необходимо написать совсем несложные макросы в Excel. Более подробно, что необходимо сделать написано в ТЗ.
Если необходимо что то пояснить, пишите.
В архиве находятся файлы:
1. Эксель - где нужно писать макросы и формы с которыми нужно работать.
2. Ворд - ТЗ по макросам.
От Вас цены и сроки.
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