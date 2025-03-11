Разработать простой фоновый сервис на Delphi 12.3 для Android 15. Реализовать функционал: запуск сервиса с текстом 'tap to open app', подключение и отключение от сервиса, остановка сервиса. Сервис должен продолжать работать при закрытии приложения, и запускать приложение по нажатию на сообщение.
Написать на Delphi 12.3 простой пример работы сервиса в фоновом
Нужно написать на Delphi 12.3 простой пример работы сервиса в фоновом режиме под андроид 15.
на главном окне
1. кнопка "старт сервис" - запуск сервиса с текстом "tap to open app" и перевод в фоновый режим с возможностью запуска приложения.
2. Bind Service - подключаемся к сервису
3. Unbind Service - отключаемся от сервиса
4. Stop service - останавливаем сервис.
При закрытии апп, сервис должен продолжать работать.
При нажатии на сообщение "tap to open app" апп запускается.
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