Написать на Delphi 12.3 простой пример работы сервиса в фоновом

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Нужно написать на Delphi 12.3 простой пример работы сервиса в фоновом режиме под андроид 15.

на главном окне

1. кнопка "старт сервис" - запуск сервиса с текстом "tap to open app" и перевод в фоновый режим с возможностью запуска приложения.

2. Bind Service - подключаемся к сервису

3. Unbind Service - отключаемся от сервиса

4. Stop service - останавливаем сервис.

При закрытии апп, сервис должен продолжать работать.

При нажатии на сообщение "tap to open app" апп запускается.

AndroidDelphi
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