Реализовать следующий метод шифрования: режим обратной связи по шифртексту DES. Желательно писать на С++ , на C# или на простом php
Написать неск. роботов под торговую платф. Plaza2
Нужно написать несколько роботов.
Требование: опыт от 20 торговых роботов.
Посредников не беспокоить.
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