Написать отладчик MetaTrader 4 на Python

О проекте: Необходимо разработать проект по анонимизации сетевого трафика на базе роутера под прошивкой OpenWRT и так RPi он же Raspberry Pi с дополнительным функционалом и веб-мордой для интуитивно понятного управления всем интерфейсом. О том кого ...
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Здравствуйте. Надо написать отладчик точно такой же как MetaTrader 4 .
Написать на Python с подробными комментариями. Открытый исходный код.
Подробности:
1) тестирование стратегий по стандартным временным графикам так и по графику РЕНКО
2) тестирование с точкой остановки, выбором периода, выбором переменных с шагом (как в MT4)
3) загрузка истории из файла MT4
4) дополнить статистику из MT4 дополнительными покозателями
Может что еще дополним
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