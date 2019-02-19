Написать отладчик MetaTrader 4 на Python

Здравствуйте. Надо написать отладчик точно такой же как MetaTrader 4 .

Написать на Python с подробными комментариями. Открытый исходный код.

Подробности:

1) тестирование стратегий по стандартным временным графикам так и по графику РЕНКО

2) тестирование с точкой остановки, выбором периода, выбором переменных с шагом (как в MT4)

3) загрузка истории из файла MT4

4) дополнить статистику из MT4 дополнительными покозателями

Может что еще дополним