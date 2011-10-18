Кто может написать программу,суть которой в том, что бы каждый день после запуска по заданному сценарию обновляла размещенные обьявления на порталах, если возможно старые удаляла и размещала новые. В общем нужен бот. Детально расскажу по тел или в письме. Тел. 067 665 58 99 или 093 272 07 28 Лена. Жду ваших предложений.