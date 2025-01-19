Написать программу для автоматической регистрации steam аккаунтов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка13 просмотров

Требуется написать программу для автоматической регистрации steam аккаунтов, генерация .mafile файлов.

Так же должна быть возможность работы через прокси и в многопоточность режиме

Написание скриптов
3 месяца назад
asdertak
Роман 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
27 минут назад
3 месяца назад

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