Разработка скрипта для проекта Black Russia, включая авторизацию через Raklite и создание бота для шахты. Бот должен имитировать поведение игрока, иметь настройки времени работы, уведомления в мессенджерах, защиту от блокировок и статистику. Также требуется функция авто сохранения данных и возможность изменения маршрутов для разнообразия поведения.