Требуется отладить обработку Раруса для переноса данных в БП 3.0. Проблема заключается в том, что при загрузке XML документов на сервере происходит превышение максимального расхода памяти, что приводит к отключению системы. Необходимо оптимизировать процесс для избежания ошибок.
Написать программу для генерации электронных ключей
Спайка из двух программ. Простейший интерфейс (пара кнопок, окно ввода, окно вывода)
Первая Мастер, генерирует ключи разных уровней (с 1 по 15) Вторая ведомая, без активации не делает ничего. После активации ключом из первой программы, может генерировать ключи того же уровня, каким была активирована. При активации 1 ключом, может генерировать только первые, при активации 5-м, может генерировать все до 5 включительно (1,2,3,4,5) и т.д.
Задача простая (подобную уже делали) Для студента или начинающего. Серьезные компаниями с ценниками 300к+ не тратьте время на эту мелочь ))
Подробнее все нюансы обсудим в процессе.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $20
Требуется разработка таблицы в Excel для прикладного ПО. Необходимо создать функциональную таблицу, которая будет удобна для работы с данными. Укажите, какие именно данные должны быть включены и какие функции таблицы должны быть реализованы.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 дней назад
Требуется разработать прикладное ПО для перехвата заказов от пользователей в водительском приложении такси. Программа должна учитывать определенные параметры для эффективной работы.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $36
Необходимо извлечь 71 таблицу из предоставленных PDF-файлов и сохранить их в Excel. Каждая таблица должна быть на отдельном листе, всего 12 файлов для каждого месяца. Все значения в формате зеленых галочек замените точкой в центре ячейки. Данные должны быть читаемыми и соответствовать примеру.Прикладное ПО14 заявокЗакрыт18 дней назад
Необходимо реализовать связку нескольких Google таблиц с Google календарем. При изменении данных в главной таблице, информация должна обновляться в календаре и двух других таблицах. Задача включает в себя добавление, изменение и удаление событий в календаре в зависимости от изменений в таблицах.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $500
Требуется разработать программу-агент для инвентаризации рабочих ПК. Программа должна сканировать данные о процессоре, видеокарте, принтерах и IP-адресах, а затем отправлять информацию в формате JSON на существующий бэкэнд. Полное описание будет предоставлено кандидатам.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1500
Ищется специалист для доработки и постоянной поддержки сервиса звонков на GoLang. Задачи включают добавление проксирования звонков и дальнейшую поддержку проекта. Ожидается долгосрочное сотрудничество с оперативным выполнением задач и высокой моралью. Подробности о задачах доступны в документе.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт21 день назад
Требуется доработка приложения на Objective-C с интеграцией freeRDP. Задача включает внедрение функционала для работы с freeRDP. Подробности будут обсуждены в процессе.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт22 дня назад
- $750
Необходимо разработать анализатор для выгрузки минутных свечей спот и фьючерсов на Binance для всех пар USDT. Алгоритм должен анализировать данные, находить точки входа и рассчитывать стопы и тейки. Важно обеспечить возможность изменения данных в софте, который должен работать на Windows, с открытым и чистым кодом.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт22 дня назад
- $1000
Необхідно розробити прошивку для контролера на STM32H7, яка оброблятиме дані з 19 дискретних датчиків, керуватиме 12 релейними виходами за заданим алгоритмом та серводвигуном (STEP/DIR). Підключення до PLC-панелі через RS232 (Modbus RTU). Можлива доопрацювання існуючого коду або написання з нуля.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт22 дня назад