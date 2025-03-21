Написать программу для генерации электронных ключей

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Завершен4 заявки127 просмотров

Спайка из двух программ. Простейший интерфейс (пара кнопок, окно ввода, окно вывода)

Первая Мастер, генерирует ключи разных уровней (с 1 по 15) Вторая ведомая, без активации не делает ничего. После активации ключом из первой программы, может генерировать ключи того же уровня, каким была активирована. При активации 1 ключом, может генерировать только первые, при активации 5-м, может генерировать все до 5 включительно (1,2,3,4,5) и т.д.

Задача простая (подобную уже делали) Для студента или начинающего. Серьезные компаниями с ценниками 300к+ не тратьте время на эту мелочь ))

Подробнее все нюансы обсудим в процессе.

Разработка программ
2 месяца назад
Sefeti
Сергей 
40 лет
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месяц назад

Выбранный исполнитель

MaximDevCore
21 год
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5 часов назад
2 месяца назад
$60
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую заказчика к работе, тз максимально понятное и подробное, с оплатой вообще все отлично!

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