Спайка из двух программ. Простейший интерфейс (пара кнопок, окно ввода, окно вывода)

Первая Мастер, генерирует ключи разных уровней (с 1 по 15) Вторая ведомая, без активации не делает ничего. После активации ключом из первой программы, может генерировать ключи того же уровня, каким была активирована. При активации 1 ключом, может генерировать только первые, при активации 5-м, может генерировать все до 5 включительно (1,2,3,4,5) и т.д.

Задача простая (подобную уже делали) Для студента или начинающего. Серьезные компаниями с ценниками 300к+ не тратьте время на эту мелочь ))

Подробнее все нюансы обсудим в процессе.