Написать программу для клиента Steam.

$45
Прикладное ПОЗавершен1 заявка181 просмотр
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Добрый День. Нужно написать программу для клиента Steam.

Программа должна отправлять с указанных аккаунтов в тхт файле комментарии на профиль человека указанного по сылке.

1)Поддержка прокси

2)Задержка в секундах 10-50.

3)Тхт файл для указания коментариев.

7 лет назад
-english
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zhuravelsv
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$45
18 дней
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