Моя задача заключается в следующем: создать видео по присланному образцу и озвучить его тем сценарием, что я перевел. На экране будет демонстрироваться интерфейс программного обеспечения, нужно будет синхронно читать текст и перемещать курсор по экрану ...
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Добрый День. Нужно написать программу для клиента Steam.
Программа должна отправлять с указанных аккаунтов в тхт файле комментарии на профиль человека указанного по сылке.
1)Поддержка прокси
2)Задержка в секундах 10-50.
3)Тхт файл для указания коментариев.
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